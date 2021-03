Mascherine Ffp2 non a norma, i codici a cui stare attenti (Di lunedì 15 marzo 2021) Secondo quanto indica l'Istituto superiore di Sanità (Iss) non tutte le Mascherine Ffp2 immesse in commercio sono a norma: alcune di queste non hanno in realtà ottenuto le necessarie certificazioni CE per essere dichiarate efficaci contro il Covid, nonostante siano presenti sul mercato. Il consiglio è quindi di diffidare dai modelli che non sono presenti nel database dell'Unione europea. È bene individuare dunque per quale dispositivo di sicurezza esista un direttiva comunitaria, evitando di indossare Mascherine abusive. «Le Ffp2 vanno sempre acquistate in canali ufficiali, come le farmacie o i supermercati, controllando che all'esterno ci sia scritto “a norma Uni En149:2001”, per essere sicuri che si tratti proprio di una mascherina Ffp2», ha dichiarato Paolo ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 15 marzo 2021) Secondo quanto indica l'Istituto superiore di Sanità (Iss) non tutte leimmesse in commercio sono a: alcune di queste non hanno in realtà ottenuto le necessarie certificazioni CE per essere dichiarate efficaci contro il Covid, nonostante siano presenti sul mercato. Il consiglio è quindi di diffidare dai modelli che non sono presenti nel database dell'Unione europea. È bene individuare dunque per quale dispositivo di sicurezza esista un direttiva comunitaria, evitando di indossareabusive. «Levanno sempre acquistate in canali ufficiali, come le farmacie o i supermercati, controllando che all'esterno ci sia scritto “aUni En149:2001”, per essere sicuri che si tratti proprio di una mascherina», ha dichiarato Paolo ...

