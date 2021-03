Luna Rossa, dramma in America's Cup: il Team Prada si ferma in acqua, New Zealand vola sul 5-3 (Di lunedì 15 marzo 2021) Si mette malissimo per Luna Rossa, la finale di America's Cup vira pesantemente verso i padroni di casa di New Zealand. Nelle acque di Auckland, ancora povere di vento, il Team Prada perde le regate 7 e 8 e si ritrova sotto 5-3. I Kiwi sono così a due regate dalla vittoria finale. Giornata di beffe per gli italiani, Partenza da brividi nella prima regata: Spithill che supera Burling (che chiede una penalizzazione) e resta davanti per due lati. A metà della seconda bolina, forse per un salto di vento, i padroni di casa recuperano e passano in vantaggio, portandosi a +19" sfruttando la maggior veloce di base del loro scafo. Si finisce con quasi un minuto (58") di vantaggio. Ancora più clamoroso quello che accade nella seconda regata: Luna Rossa parte ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Si mette malissimo per, la finale di's Cup vira pesantemente verso i padroni di casa di New. Nelle acque di Auckland, ancora povere di vento, ilperde le regate 7 e 8 e si ritrova sotto 5-3. I Kiwi sono così a due regate dalla vittoria finale. Giornata di beffe per gli italiani, Partenza da brividi nella prima regata: Spithill che supera Burling (che chiede una penalizzazione) e resta davanti per due lati. A metà della seconda bolina, forse per un salto di vento, i padroni di casa recuperano e passano in vantaggio, portandosi a +19" sfruttando la maggior veloce di base del loro scafo. Si finisce con quasi un minuto (58") di vantaggio. Ancora più clamoroso quello che accade nella seconda regata:parte ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Coppa America: a New Zealand gara 8, 5-3 su Luna Rossa - Sport - ANSA - Agenzia_Ansa : Rimane in parità la sfida tra Luna Rossa e New Zealand: adesso sono 3-3. Il team italiano si è aggiudicato la prima… - Agenzia_Ansa : Coppa America: Luna Rossa vince gara 5 e si porta sul 3-2 - Ultima Ora - ANSA - francang1950 : RT @Adnkronos: #LunaRossa sbaglia e perde perde due regate, ora è 5-3 per #NewZealand - mayafoxqua_m : RT @sole24ore: Il vento tradisce Luna Rossa, New Zealand vola sul 5 a 3 -