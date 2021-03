LIVE Tirreno-Adriatico, Sesta tappa in DIRETTA: sei in fuga, c’è Velasco (Di lunedì 15 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.15 Gruppo che si è rialzato: 5? di ritardo. 13.09 I sei all’attacco: 1 Velasco Simone 2 BAKELANTS Jan 3 WÜRTZ SCHMIDT Mads 4 VAN MOER Brent 5 OLIVEIRA Nelson 6 LIEPI?Š Em?ls 13.03 Sembra che sei corridori siano riusciti a trovare la fuga giusta. 12.56 Ancora nessuno è riuscito ad evadere dal plotone in lunga fila indiana. 12.50 Proseguono gli scatti, ma non va via la fuga: andatura sempre molto alta. 12.42 Dopo circa 20 chilometri gruppo ancora compatto. 12.39 Subito scatti e controscatti: anche oggi velocità altissima. 12.35 Non sono partiti oggi Ivan Garcia Cortina (Movistar Team) e Michael Gogl (Team Qhubeka Assos). 12.28 Iniziata ufficialmente questa Sesta frazione. 12.21 Corridori che ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.15 Gruppo che si è rialzato: 5? di ritardo. 13.09 I sei all’attacco: 1Simone 2 BAKELANTS Jan 3 WÜRTZ SCHMIDT Mads 4 VAN MOER Brent 5 OIRA Nelson 6 LIEPI?Š Em?ls 13.03 Sembra che sei corridori siano riusciti a trovare lagiusta. 12.56 Ancora nessuno è riuscito ad evadere dal plotone in lunga fila indiana. 12.50 Proseguono gli scatti, ma non va via la: andatura sempre molto alta. 12.42 Dopo circa 20 chilometri gruppo ancora compatto. 12.39 Subito scatti e controscatti: anche oggi velocità altissima. 12.35 Non sono partiti oggi Ivan Garcia Cortina (Movistar Team) e Michael Gogl (Team Qhubeka Assos). 12.28 Iniziata ufficialmente questafrazione. 12.21 Corridori che ...

Advertising

SpazioCiclismo : Partita l'ultima tappa in linea della #TirrenoAdriatico - infoitsport : LIVE Tirreno-Adriatico | Terni-Prati di Tivo in DIRETTA | Tadej Pogacar pigliatutto! Tappa e maglia per lo sloveno… - zazoomblog : LIVE Tirreno-Adriatico Sesta tappa in DIRETTA: tornano in scena i velocisti…ma anche Van der Poel e Van Aert -… - ilcentrotirreno : [IL CENTRO TIRRENO - Immediapress] - zazoomblog : LIVE Tirreno-Adriatico quinta tappa in DIRETTA: vince van der Poel resistendo a Pogacar! - #Tirreno-Adriatico… -