LIVE – Renate-Novara 1-0, Serie C 2020/2021: girone A (DIRETTA) (Di lunedì 15 marzo 2021) La DIRETTA LIVE di Renate-Novara, match valevole per la trentesima giornata del girone A Serie C 2020/2021. Padroni di casa che cercano di accorciare sulla Pro Vercelli seconda, mentre gli ospiti si trovano al quattordicesimo posto e vogliono il sorpasso sulla Pergolettese e sulla Pro Sesto. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di lunedì 15 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Renate-Novara 1-0 (30? Giovinco) 30? – Renate IN VANTAGGIO! Gol di Giovinco, che sfrutta l’assist di Nocciolini dopo un clamoroso errore in ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 marzo 2021) Ladi, match valevole per la trentesima giornata del. Padroni di casa che cercano di accorciare sulla Pro Vercelli seconda, mentre gli ospiti si trovano al quattordicesimo posto e vogliono il sorpasso sulla Pergolettese e sulla Pro Sesto. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di lunedì 15 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA1-0 (30? Giovinco) 30? –IN VANTAGGIO! Gol di Giovinco, che sfrutta l’assist di Nocciolini dopo un clamoroso errore in ...

Advertising

MondoPrimavera : ??Stanno per scendere in campo #Novara #Renate per il recupero della 1^ giornata di #Primavera3?? -