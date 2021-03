Le immagini dell' aggressione all' ingresso del supermercato di Salò

(Di lunedì 15 marzo 2021) Ignazio Riccio Una violenta rissa, in pieno giorno, all’di undi, nel Bresciano, è stata ripresa da alcuni passanti e pubblicata sui social network. Le scene sono diventate virali e sono state postate sul proprio profilo Facebook dal leadera Lega Matteo Salvini.“molto spiacevoli – ha scritto l’ex ministro – episodi purtroppo ricorrenti. Baby gang, regolamenti di conti, violenza e inciviltà, il tutto davanti a famiglie, bambini e anziani. L’emergenza Covid sottrae risorse al controllo del territorio e al contrastoa criminalità, grande e piccola: si deve tenere alta la vigilanza". rissa tra stranieri polizia locale ...

Advertising

SkyTG24 : Le immagini degli affollamenti in #Darsena e sui #Navigli a #Milano, nonostante la massiccia presenza di forze dell… - La7tv : #atlantide Le immagini di Francesca #Mannocchi da #Mosul, la città che vuole rinascere dopo l'occupazione degli jih… - gObRaVeGoNuTs : @remusxxlupin ti immagini tu piangi sulla mia spalla e io rido mentre chiedo al primo che passa dell’altro whisky - AstrofiliGrag : Doppio sole, colonna solare e raggio verde - - Hakunaamatata0 : @miveristi Madò poi fossero immagini normali, chessó personaggi che sorridono o guardano il vuoto... NO, TI METTONO… -

Ultime Notizie dalla rete : immagini dell

Rivista Africa

... 15 - 20tra le quali scegliere, io dovevo descriverle. Me le ha fatte vedere tutte dicendo che due o quattro, a scelta, avrebbero potuto essere oggetto'esame' Spina le inviava ...... e che ha già portato i membri'associazione ad una condanna in primo grado: senza curarsi del '... dal confronto delle, è stato possibile dare un nome ai vari componenti della banda. Le ...Ai Romani, si sa, piaceva costruire strade, infrastrutture che contribuirono non poco al successo militare e commerciale della Città Eterna. Oltre alle strade i Romani costruiscono, quando è necessari ...Una rissa tra un algerino di 65 anni e due giovani davanti a tante persone che hanno filmato l'episodio diventato virale sui social.