La rabbia è giovane ma questo è un Paese per nati vecchi

Leggi su tpi

(Di lunedì 15 marzo 2021) Per lasciare la tua firma, aderire all’iniziativa e condividere il tuo pensiero scrivi a discutiamo@tpi.it “La”, recitava un bellissimo film di Terrence Malick, evocando l’idea che quellaseppur distruttrice possa rappresentare speranza sul futuro. Il Partito Democratico ormai sembra assuefatto all’idea del continuo rinnovamento, che puntualmente si tramuta in un nulla di fatto, riproponendo invece uno status quo di gattopardesca memoria. Nel nome del cambiamento abbiamo assistito all’interno del partito alle vicende più confuse, divisive e lesive per la sinistra in Italia. I segretari che si sono avvicendati alla guida del Pd, nei tempi recenti, hanno parlato, con forme e approcci diversi, di cambiamento. Non poteva essere altrimenti: l’esigenza di allargarsi all’associazionismo e alla società civile è stato ...