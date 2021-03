La direttrice Beatrice Venezi fa il direttore in un mondo che non esiste più (Di lunedì 15 marzo 2021) Anche se il Festival di Sanremo è terminato da un po’, la questione dei femminili di professione non si è esaurita di certo con la fine di questa kermesse. Se ne parlerà ancora per molto del fatto se sia giusto o no declinare alcune professioni al femminile quando queste vengono esercitate da una donna. Ne ho già parlato in passato, lo so, ma ci tengo fortemente a riprendere la questione in mano, per fare chiarezza e per demolire le tesi che si sono succedute in questi giorni, alcune delle quali davvero strampalate, sostenute sia da oppositori sia da oppositrici. Beatrice Venezi: un direttore o una direttrice d’orchestra al Festival di Sanremo Ripercorriamo brevemente i fatti. Il direttore d’orchestra Beatrice Venezi (per me resta comunque ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 15 marzo 2021) Anche se il Festival di Sanremo è terminato da un po’, la questione dei femminili di professione non si è esaurita di certo con la fine di questa kermesse. Se ne parlerà ancora per molto del fatto se sia giusto o no declinare alcune professioni al femminile quando queste vengono esercitate da una donna. Ne ho già parlato in passato, lo so, ma ci tengo fortemente a riprendere la questione in mano, per fare chiarezza e per demolire le tesi che si sono succedute in questi giorni, alcune delle quali davvero strampalate, sostenute sia da oppositori sia da oppositrici.: uno unad’orchestra al Festival di Sanremo Ripercorriamo brevemente i fatti. Ild’orchestra(per me resta comunque ...

AccademiaCrusca : ?? La volontà di Beatrice Venezi di farsi chiamare direttore è legittima ma ha una motivazione errata linguisticamen… - zazoomblog : La direttrice Beatrice Venezi fa il direttore in un mondo che non esiste più - #direttrice #Beatrice #Venezi - rada_maja : RT @matteosalvinimi: “Chiamatemi ‘direttore’, non ‘direttrice’”. Parole di buonsenso della brava Beatrice Venezi, applausi ?????? A dispetto d… - thyselfthyfoe : Il professor Sabatini, della Crusca, ha detto che è preferibile usare DIRETTRICE piuttosto che DIRETTORE (in riferi… - MPetrigni : Il Presidente della Crusca: «La scelta di Venezi è comprensibile, ma io direi direttrice» -