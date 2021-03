Inter, Moratti: “Fuga scudetto? Meglio non dire nulla…” (Di lunedì 15 marzo 2021) “Il risultato di Milano ha fatto sì che l’Inter abbia acquisito un buon vantaggio. Il Napoli ha meritato la vittoria sul Milan, rientrando a pieno merito nella corsa per la Champions League. La scaramanzia è d’obbligo nel calcio, Meglio non dir nulla. Ma credo che l’Inter possa amministrare il vantaggio. La Juventus ha una gara in meno, ma ce l’ha col Napoli”. Questo il pensiero di Massimo Moratti, Intervistato da Radio Kiss Kiss, sulla possibilità che sia ormai vera e propria Fuga scudetto dell’Inter verso la vittoria del titolo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 marzo 2021) “Il risultato di Milano ha fatto sì che l’abbia acquisito un buon vantaggio. Il Napoli ha meritato la vittoria sul Milan, rientrando a pieno merito nella corsa per la Champions League. La scaramanzia è d’obbligo nel calcio,non dir nulla. Ma credo che l’possa amministrare il vantaggio. La Juventus ha una gara in meno, ma ce l’ha col Napoli”. Questo il pensiero di Massimovistato da Radio Kiss Kiss, sulla possibilità che sia ormai vera e propriadell’verso la vittoria del titolo. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Inter, le parole di Massimo #Moratti: 'Fuga scudetto? Meglio non dire nulla...' - ninoBertolino : RT @cmdotcom: #Moratti: '#Inter verso lo scudetto? Meglio non dire nulla... Ronaldo era da rosso' - internewsit : Moratti: «Cristiano Ronaldo da rosso. Scudetto Inter? Scaramanzia» - - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Moratti a tutto campo: l’Inter, Ronaldo, il mercato #SerieA - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Moratti: '#Inter verso lo scudetto? Meglio non dire nulla... Ronaldo era da rosso' -