In Europa 8 milioni dosi AstraZeneca inutilizzate. L’Ema giovedì deciderà le sorti del vaccino (Di martedì 16 marzo 2021) In Europa si trovano circa otto milioni di dosi di vaccino AstraZeneca inutilizzate, lo ha reso noto il Centro europeo per la prevenzione delle malattie. Si tratta di più della metà delle dosi distribuite ai Paesi europei, cioè 14.851.497. Soltanto 6.895.411 sono state somministrate. Soltanto la Lituania ha usato tutte le dosi consegnate. Mentre proseguono le indagini sui possibili effetti avversi del vaccino di AstraZeneca, l'Agenzia del farmaco europeo (Ema) ha sottolineato come la sua posizione rimanga quello che i benefici del siero legati alla prevenzione della malattia, del ricovero o della morte superano i rischi dovuti agli effetti collaterali. L'Ema ha reso noto di stare conducendo un'"analisi rigorosa di ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 16 marzo 2021) Insi trovano circa ottodidi, lo ha reso noto il Centro europeo per la prevenzione delle malattie. Si tratta di più della metà delledistribuite ai Paesi europei, cioè 14.851.497. Soltanto 6.895.411 sono state somministrate. Soltanto la Lituania ha usato tutte leconsegnate. Mentre proseguono le indagini sui possibili effetti avversi deldi, l'Agenzia del farmaco europeo (Ema) ha sottolineato come la sua posizione rimanga quello che i benefici del siero legati alla prevenzione della malattia, del ricovero o della morte superano i rischi dovuti agli effetti collaterali. L'Ema ha reso noto di stare conducendo un'"analisi rigorosa di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nuove inchieste per decessi sospetti in seguito al vaccino di AstraZeneca. L'Aifa: 'Ingiustificato l'allarme'. L'a… - Tg3web : Il ciclone AstraZeneca si abbatte sull'Europa. Una vicenda che ha paralizzato le campagne vaccinali e sulla quale s… - RadioRadicale : Il caso del #vaccino #AstraZeneca: 30 eventi su oltre 5 milioni di persone vaccinate in Europa ci dicono che non c'… - micheled2869 : RT @liviozerbini: 7 casi di trombosi venosa del seno cerebrale su 1,6 milioni di vaccinati AstraZeneca in Germania: questo numero ha stoppa… - liviozerbini : 7 casi di trombosi venosa del seno cerebrale su 1,6 milioni di vaccinati AstraZeneca in Germania: questo numero ha… -