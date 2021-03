Guardiola: «Sarà difficile vincere quattro titoli, non credo accadrà» (Di lunedì 15 marzo 2021) Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Borussia Mönchengladbach, Pep Guardiola ha così parlato Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Borussia Mönchengladbach, Pep Guardiola ha così parlato: «Ha buone armi, Ha la qualità per punirci. Conosco la storia del Gladbach, ma tutto quello che posso dire è che scenderemo in campo per vincere la partita. Sarà difficile vincere quattro titoli, non è mai accaduto e penso non succederà». LA FIDA – «Domani partiamo da un 2-0 ma Sarà una nuova partita. C’è molta qualità, da Sommer a Thuram – ha proseguito – Il Gladbach non ha niente da perdere e cercherà di ribaltare la situazione, quindi dobbiamo essere pronti a vincere la ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Borussia Mönchengladbach, Pepha così parlato Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Borussia Mönchengladbach, Pepha così parlato: «Ha buone armi, Ha la qualità per punirci. Conosco la storia del Gladbach, ma tutto quello che posso dire è che scenderemo in campo perla partita., non è mai accaduto e penso non succederà». LA FIDA – «Domani partiamo da un 2-0 mauna nuova partita. C’è molta qualità, da Sommer a Thuram – ha proseguito – Il Gladbach non ha niente da perdere e cercherà di ribaltare la situazione, quindi dobbiamo essere pronti ala ...

Advertising

ennejuve : RT @gmlegnino: @jvcntr1 @ennejuve Perchè manco guardiola con questa squadra poteva fare di più , perchè costa il giusto e perchè sarà sicur… - gmlegnino : @jvcntr1 @ennejuve Perchè manco guardiola con questa squadra poteva fare di più , perchè costa il giusto e perchè s… - Marathonbet_IT : Dopo il successo con il #Liverpool il #Fulham punta a bissare con il #City, ma la squadra di #Guardiola in questo m… - massimilianodu : RT @Quasi_Savoia: Pep Guardiola secondo me sarà l’allenatore che prenderà il posto di Antonio Conte come manager dell’FC Internazionale. Qu… - __manuel__8 : RT @Quasi_Savoia: Pep Guardiola secondo me sarà l’allenatore che prenderà il posto di Antonio Conte come manager dell’FC Internazionale. Qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardiola Sarà Guardiola: "Sarà difficile vincere quattro titoli, non credo accadrà" ... Pep Guardiola ha così parlato Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Borussia Mönchengladbach, Pep Guardiola ha così parlato: "Ha buone armi, Ha la qualità per punirci. ...

Guardiola: "Vincere tutto? Unico obiettivo andare ai quarti" Nonostante il campionato in tasca, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola vola basso alla ...posso dire è che scenderemo in campo per vincere la partita - ha aggiunto l'allenatore catalano - Sarà ...

Premier League, West Ham-Manchester City: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli ... Pepha così parlato Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Borussia Mönchengladbach, Pepha così parlato: "Ha buone armi, Ha la qualità per punirci. ...Nonostante il campionato in tasca, il tecnico del Manchester City Pepvola basso alla ...posso dire è che scenderemo in campo per vincere la partita - ha aggiunto l'allenatore catalano -...