Grazie Hagler | il tuo match con Mugabi è stato un passaggio formativo della mia adolescenza

(Di lunedì 15 marzo 2021) Ieri è morto Marvin, a cui io, grande appassionato di pugilato, devo uno dei passaggi formativi più intensi che la miaricordi. Non era nemmeno il mio preferito, anzi il mio pugile preferito di quella fase di vita era il suo acerrimo nemico Thomas Hearns, che proprio nel noto incontro del 1985 contro– che ha segnato la storiaboxe (all’epoca denominato dai media “The War”, giusto per capire di cosa qui si stia parlando) – cadde al tappeto come un sacco vuoto al terzo round, dopo aver dato vita alle tre riprese che sono giustamente considerate storia di questo sport. Insomma,era il “nemico” del mio “amico” Hearns, e quindi nell’otticaproprietà transitiva che permea ogni schieramento sportivo sarebbe dovuto rimanere egli stesso un mio ...

Insomma, Hagler era il "nemico" del mio "amico" Hearns ... di capire che non siamo tutti uguali, lezione che io acquisii grazie a quell'evento sportivo che mi suscitò, sì, stupore (e dunque un certo ...