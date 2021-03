Grammy Award 2021, trionfa Billie Eilish: Beyonce nella storia (Di lunedì 15 marzo 2021) Billie Eilish ancora protagonista ai Grammy Award 2021, il trionfo per il secondo anno consecutivo. Beyonce infrange il record Billie Eilish si è imposta per il secondo anno consecutivo agli… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 15 marzo 2021)ancora protagonista ai, il trionfo per il secondo anno consecutivo.infrange il recordsi è imposta per il secondo anno consecutivo agli… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

RaiNews : Il premio più importante dei #GRAMMYs va a Billie Eilish: 'Everything I Wanted' è disco dell'anno, Taylor Swift con… - SofiPauliter23 : RT @lavocedellapau: Laura ha ora ricevuto una nomination per: - Grammy & Latin Grammy - Emmy Award - Golden Globe Award - Oscar Award #Osc… - moonflovers : RT @lavocedellapau: Laura ha ora ricevuto una nomination per: - Grammy & Latin Grammy - Emmy Award - Golden Globe Award - Oscar Award #Osc… - lavocedellapau : Laura ha ora ricevuto una nomination per: - Grammy & Latin Grammy - Emmy Award - Golden Globe Award - Oscar Award… - alaylmstanacc : @whiteIouis Justin se ne sbatte un grandissimo cazzo dei Grammy e di qualsiasi altro award quindi non penso si mett… -

Ultime Notizie dalla rete : Grammy Award Ai Grammy 2021 trionfano le donne, su tutte Beyoncé: mai nessuna ha vinto quanto lei Tutti i vincitori dei Grammy Award 2021 Beyoncé supera il primato di Alison Krauss, 28 premi Beyoncé ha totalizzato 28 vittorie ai Grammy. La popstar ha superato il primato finora detenuto dalla ...

Grammy Award 2021, Harry Styles vince come 'Best Pop Solo Performance' Il premio più importante dei Grammy Award 2021 è andato per il secondo anno consecutivo a Billie Eilish : 'Everything I Wanted' è disco dell'anno. Taylor Swift con 'Folklore' ha vinto 'Album dell'...

Grammy Awards 2021, vestiti e look sul red carpet virtuale. FOTO Sky Tg24 Grammy Award 2021, trionfa Billie Eilish: Beyonce nella storia Il premio assegnatole ai Grammy Award 2021 è quello più prestigioso, il disco dell’anno, con il singolo “Everything i wanted” (Record of the year). Per quanto riguarda il secondo premio più ambito, ...

Chi ha vinto i Grammy 2021? Nella notte tra il 14 e il 15 marzo 2021 è andata in scena allo Staples Centre la 63ª edizione dei Grammy Award, uno dei riconoscimenti più importanti nel mondo della musica. A trionfare ottenendo la ...

