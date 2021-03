Grammy 2021: ecco tutto quello che è successo (Di lunedì 15 marzo 2021) Nonostante le norme anti Covid e una cerimonia ridotta all’osso rispetto agli anni precedenti, la 63esima edizione dei Grammy non ci ha lasciato con l’amaro in bocca, anzi nella nottata di ieri (per noi spettatori italiani) sono successe un bel po’ di cose. Ad esempio: Beyoncè che diventa l’artista più premiata della storia, Taylor Swift che applaude come una vera fan la vittoria di Harry Styles come Miglior performance pop per Watermelon sugar e un red carpet super glamour. Procediamo con ordine e vediamo quali sono stati i momenti top della cerimonia: Leggi su vanityfair (Di lunedì 15 marzo 2021) Nonostante le norme anti Covid e una cerimonia ridotta all’osso rispetto agli anni precedenti, la 63esima edizione dei Grammy non ci ha lasciato con l’amaro in bocca, anzi nella nottata di ieri (per noi spettatori italiani) sono successe un bel po’ di cose. Ad esempio: Beyoncè che diventa l’artista più premiata della storia, Taylor Swift che applaude come una vera fan la vittoria di Harry Styles come Miglior performance pop per Watermelon sugar e un red carpet super glamour. Procediamo con ordine e vediamo quali sono stati i momenti top della cerimonia:

