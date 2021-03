Gli Usa verso il primo aumento di tasse dal 1993. Più imposte per redditi alti e profitti societari: serviranno contro la pandemia (Di lunedì 15 marzo 2021) Chi pagherà i maxi piani di stimoli per l’economia varati dalla Casa Bianca? Lo Stato attraverso il deficit ma non solo. A dare una mano saranno anche multinazionali e ceti abbienti per cui si prospetta un inasprimento della pressione fiscale. Joe Biden starebbe infatti mettendo a punto il primo aumento delle tasse dal 1993 che dovrebbe però riguardare i soli redditi alti, come ha spiegato la segretaria al Tesoro Janet Yellen. La stessa Yellen ha confermato che gli Stati Uniti sono al lavoro con le controparti straniere per la definizione di una tassa globale sulle multinazionali che spesso riescono ad eludere buona parte del prelievo grazie a tecniche che consentono di spostare i profitti nei paradisi fiscali dove le aliquote sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Chi pagherà i maxi piani di stimoli per l’economia varati dalla Casa Bianca? Lo Stato attrail deficit ma non solo. A dare una mano saranno anche multinazionali e ceti abbienti per cui si prospetta un inasprimento della pressione fiscale. Joe Biden starebbe infatti mettendo a punto ildelledalche dovrebbe però riguardare i soli, come ha spiegato la segretaria al Tesoro Janet Yellen. La stessa Yellen ha confermato che gli Stati Uniti sono al lavoro con leparti straniere per la definizione di una tassa globale sulle multinazionali che spesso riescono ad eludere buona parte del prelievo grazie a tecniche che consentono di spostare inei paradisi fiscali dove le aliquote sono ...

