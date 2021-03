F1 | Charles Leclerc | “Sensazioni alla guida positive | non abbiamo spinto al limite il motore e la SF21”

(Di lunedì 15 marzo 2021) Sarà necessario aspettare. La tre-giorni di test di F1 in Bahrain è stata all’insegna dell’incertezza perché nelle giornate di Sakhir non si sa quale programma ogni team abbia seguito per conoscere il comportamento della macchina e quindi arrivare a tracciare un quadro della situazione sufficientemente preciso. La Ferrari, da questo punto di vista, è accompagnata da un grande punto interrogativo. Per quanto si è visto sulla pista nel deserto, la monoposto ha mostrato dei passi in avanti dal punto di vista della potenza e dell’efficienza aerodinamica, ma ci sono alcuni aspetti legati al degrado delle mescole che qualche dubbio l’hanno lasciato. A fornire una chiave di lettura in un’intervista concessa a L’Equipe è stato il monegasco, pilota di punta della Rossa: “Difficile dire come va laperché in questi primi test ...

Il pilota monegasco commenta i risultati ottenuti durante i tre giorni di test che precedono la stagione e spende parole d'elogio sul suo nuovo compagno di ...Come scuderia che puo' dire la sua faccio il nome della McLaren F1 Team, Lando Norris e Daniel Ricciardo sono un mix importante.' Embed from Getty Images Come vedi la Ferrari? 'prima ...