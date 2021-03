Dzumhur perde la testa ad Acapulco | la ricostruzione dello scontro con l’arbitro

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 marzo 2021) E’ stato un giorno di ordinaria follia per Damirnelle qualificazioni del torneo Atp2021. In Messico il tennista bosniaco ha salutato dopo nemmeno un set contro l’olandese Botic van de Zandschulp. Il motivo? Una serie di screzi con il giudice di sedia che hanno portato poi a minacce pesanti, a un warning, poi al penality point, dunque alla decisione di ritirarsi da parte di, che si è poi trasformata in squalifica per condotta antisportiva. Andiamo dunque a ricostruire cosa è successo davvero in Messico, stando alle testimonianze dirette che Sportface.it ha potuto raccogliere. A differenza di quanto circolato,non avrebbe detto “I will kill you”, ma la minaccia, ben più specifica, di “I will punch you”, “ti prenderò a pugni”. Il bosniaco ha avuto il primo warning perché ha minacciato ...