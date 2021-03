Dieta sana con l’Intelligenza Artificiale (Di lunedì 15 marzo 2021) Tra bar e ristoranti chiusi e l’esplosione dello smart working, le abitudini di tantissimi italiani sono cambiate: addio cene al ristorante e in pizzeria, e niente pausa pranzo al bar o in mensa coi colleghi. Un cambiamento che non sempre però va a vantaggio della corretta alimentazione: spesso chi lavora da casa, preso da mille impegni oltre a quello del lavoro, non riesce a dedicare tempo ai fornelli e si prepara qualcosa al volo. Così a lungo andare si finisce per mangiare in modo poco vario e poco equilibrato. Ma non è solo la pandemia a cambiarci la vita, anche la tecnologia ci mette del suo…Ecco quindi che proprio la tecnologia ci viene in soccorso, per aiutarci a seguire un regime alimentare più corretto e bilanciato. Nello specifico, grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, la start up pugliese Feat Food consegna pasti bilanciati in ... Leggi su udine20 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tra bar e ristoranti chiusi e l’esplosione dello smart working, le abitudini di tantissimi italiani sono cambiate: addio cene al ristorante e in pizzeria, e niente pausa pranzo al bar o in mensa coi colleghi. Un cambiamento che non sempre però va a vantaggio della corretta alimentazione: spesso chi lavora da casa, preso da mille impegni oltre a quello del lavoro, non riesce a dedicare tempo ai fornelli e si prepara qualcosa al volo. Così a lungo andare si finisce per mangiare in modo poco vario e poco equilibrato. Ma non è solo la pandemia a cambiarci la vita, anche la tecnologia ci mette del suo…Ecco quindi che proprio la tecnologia ci viene in soccorso, per aiutarci a seguire un regime alimentare più corretto e bilanciato. Nello specifico, grazie all’utilizzo del, la start up pugliese Feat Food consegna pasti bilanciati in ...

