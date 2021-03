Dal Mediterraneo al Mar di Barents: la via di terra (Di lunedì 15 marzo 2021) La prima tappa del nostro viaggio verso il nord per scoprire il significato di viaggio in un mondo senza turismo è terminata, siamo riusciti ad arrivare in auto a Kjerringoy (Nordland, Norvegia) dopo 4101 km (di cui 1000 su strade bianche), 18 bidoni di caffè, 10 ore di traghetto, 5 bottiglie di barbera e 4 Leggi su periodicodaily (Di lunedì 15 marzo 2021) La prima tappa del nostro viaggio verso il nord per scoprire il significato di viaggio in un mondo senza turismo è terminata, siamo riusciti ad arrivare in auto a Kjerringoy (Nordland, Norvegia) dopo 4101 km (di cui 1000 su strade bianche), 18 bidoni di caffè, 10 ore di traghetto, 5 bottiglie di barbera e 4

Advertising

F_Scary : RT @formichenews: Dal Mediterraneo al Mar di Barents, la via di terra. Il diario di viaggio di Marco Rossi in un'Europa senza turismo e bl… - SergioDeNicola3 : RT @MediterraneoTgr: Oggi 12,25 @RaiTre La porta d'oriente @SergioDeNicola3 A #Brindisi, tra l'orgoglio della storia e i progetti per… - formichenews : Dal Mediterraneo al Mar di Barents, la via di terra. Il diario di viaggio di Marco Rossi in un'Europa senza turism… - Carmela_oltre : RT @MediterraneoTgr: Oggi 12,25 @RaiTre La porta d'oriente @SergioDeNicola3 A #Brindisi, tra l'orgoglio della storia e i progetti per… - montaccini_luca : Cooperazione e patrimonio culturale dal mediterraneo al sahara -