Dal 19 marzo è disponibile in rotazione radiofonica “I Need You”, nuovo brano di Max Nardari (Di lunedì 15 marzo 2021) che anticipa il primo album. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 15 marzo. Secondo brano che anticipa l’album in uscita per il prossimo autunno, “I Need YOU” è il nuovo singolo di MAX Nardari. Il pezzo ha un arrangiamento con sonorità pop dance elettroniche e il testo vuole essere un omaggio a tutto il mondo dello spettacolo, in particolare al cinema, chiuso ormai da troppo tempo a causa della pandemia. Max ha voluto aggiungere anche la traccia pianoforte e voce del brano per presentare una versione alternativa spoglia, nella sua genesi. La produzione del brano è stata seguita da Francesco Arpino presso lo studio Rock Me Amadeus di Roma. «Per anni ho abbandonato la musica per dedicarmi solo al cinema, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 marzo 2021) che anticipa il primo album. Ilsu tutte le piattaforme di streaming dal 15. Secondoche anticipa l’album in uscita per il prossimo autunno, “IYOU” è ilsingolo di MAX. Il pezzo ha un arrangiamento con sonorità pop dance elettroniche e il testo vuole essere un omaggio a tutto il mondo dello spettacolo, in particolare al cinema, chiuso ormai da troppo tempo a causa della pandemia. Max ha voluto aggiungere anche la traccia pianoforte e voce delper presentare una versione alternativa spoglia, nella sua genesi. La produzione delè stata seguita da Francesco Arpino presso lo studio Rock Me Amadeus di Roma. «Per anni ho abbandonato la musica per dedicarmi solo al cinema, ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Pubblicate sul sito del Governo le #FAQ relative alle misure per fronteggiare la diffusione del #Covid19 in vigore… - NicolaPorro : ?? Il #lockdown smontato dal giornale unico del virus, la #Gelmini che parla come #Speranza, #Letta incoronato dal P… - SkySport : Storie di Matteo Marani 1997 Fenomeno Ronaldo Dal 16 marzo Su Sky Sport Disponibile on demand @matteomarani… - rosia1970 : RT @_ELiEclipse: Sono in zona rossa dal marzo del 1915. Nun te temo. - Caserinik : RT @altreconomia: 'La fine del #carbone, il più inquinante tra i combustibili fossili'. Investire in energia fossile nel 2021 non è solo ir… -