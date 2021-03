Crolla la Cdu | la Germania svolta a sinistra

Advertising

Storica vittoria di Verdi e Spd in due regioni chiave. E i socialdemocratici avvertono la Merkel: possiamo governare anche senza di voiIn molte redazioni si scalpitava in attesa degli exit - poll, pronti come centometristi ai blocchi di partenza:la, fine dell'era Merkel! E in effetti, le due elezioni per il rinnovo dei ...Storica vittoria di Verdi e Spd in due regioni chiave. E i socialdemocratici avvertono la Merkel: possiamo governare anche senza di voi ...Una dolorosa batosta per i conservatori tedeschi, con due sconfitte da record proprio alla prima tappa dell'anno elettorale che dovrà decidere chi guiderà la Germania dopo Angela Merkel. È il risultat ...