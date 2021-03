CR7: “C’è ancora tanto da conquistare insieme”. Ma utilizza la maglia del Portogallo (Di lunedì 15 marzo 2021) Cristiano Ronaldo festeggia i 770 gol su Instagram. Un traguardo che lo porta ad essere il miglior marcatore nella storia del calcio. Con una didascalia, lo juventino scrive: “C’è ancora tanto da conquistare insieme”, ma mette una foto con la maglia del Portogallo. Queste le sue parole: “C’è ancora molto altro da ottenere e credo che possiamo farlo insieme. Gli obiettivi sono una parte essenziale di ciò che sono. Non riesco a smettere di cercare di più, non vedo l’ora di raggiungere un altro record! Voglio sempre di più e penso che sia per questo che le persone spesso dicono che ho così tanta energia e che non mi fermo mai. Forse è vero, ma questo è essenziale per tenermi in vita!”. Visualizza questo post su ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 marzo 2021) Cristiano Ronaldo festeggia i 770 gol su Instagram. Un traguardo che lo porta ad essere il miglior marcatore nella storia del calcio. Con una didascalia, lo juventino scrive: “C’èda”, ma mette una foto con ladel. Queste le sue parole: “C’èmolto altro da ottenere e credo che possiamo farlo. Gli obiettivi sono una parte essenziale di ciò che sono. Non riesco a smettere di cercare di più, non vedo l’ora di raggiungere un altro record! Voglio sempre di più e penso che sia per questo che le persone spesso dicono che ho così tanta energia e che non mi fermo mai. Forse è vero, ma questo è essenziale per tenermi in vita!”. Visualizza questo post su ...

