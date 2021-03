Choc agli Oscar francesi: attrice si spoglia per protesta - (Di lunedì 15 marzo 2021) Gerry Freda I telespettatori dei César non hanno affatto gradito la provocazione dell'attrice spogliatasi, criticandola duramente sui social network In Francia, nel corso dell’ultima edizione dei premi cinematografici César, svoltasi all’Olympia di Parigi e condotta dalla star d’Oltralpe Marina Foïs, ha destato scalpore l’iniziativa di un’attrice che si è “spogliata” sul palco nel pieno della serata. Una scena del genere, affermano i commentatori, non era mai accaduta nei 46 anni di vita della cerimonia di consegna degli Oscar francesi. L’artista che ha messo in atto tale provocazione si chiama Corinne Masiero e, dietro il suo gesto, vi sarebbe stata l’intenzione di protestare pubblicamente contro il difficile periodo che sta vivendo l’industria ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 15 marzo 2021) Gerry Freda I telespettatori dei César non hanno affatto gradito la provocazione dell'tasi, criticandola duramente sui social network In Francia, nel corso dell’ultima edizione dei premi cinematografici César, svoltasi all’Olympia di Parigi e condotta dalla star d’Oltralpe Marina Foïs, ha destato scalpore l’iniziativa di un’che si è “ta” sul palco nel pieno della serata. Una scena del genere, affermano i commentatori, non era mai accaduta nei 46 anni di vita della cerimonia di consegna degli. L’artista che ha messo in atto tale provocazione si chiama Corinne Masiero e, dietro il suo gesto, vi sarebbe stata l’intenzione dire pubblicamente contro il difficile periodo che sta vivendo l’industria ...

sempiAnna : RT @MauryKostanzo: Dati choc! Ieri boom anche per #amici20, 23,3% con oltre 3,5 mln di telespettatori. Un bacione agli amati giornalisti ch… - Eventus_docet : Più soldi agli immigrati, il disastro firmato Ministro Lamorgese: quanti vaccini avremmo potuto comprare, cifre-choc - FrancescaAment4 : RT @emmabaccaglio: La pelle d’asino è mitica. #seiparole #scritturebrevi @FChiusaroli Nuda e avvolta in un costume di asino insanguinato,… - andreapalazzo2 : RT @MauryKostanzo: Dati choc! Ieri boom anche per #amici20, 23,3% con oltre 3,5 mln di telespettatori. Un bacione agli amati giornalisti ch… - 95_addicted : RT @MauryKostanzo: Dati choc! Ieri boom anche per #amici20, 23,3% con oltre 3,5 mln di telespettatori. Un bacione agli amati giornalisti ch… -