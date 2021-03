Caruso-Isner in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp 500 Acapulco 2021 (Di lunedì 15 marzo 2021) Il primo turno dell’Atp 500 di Acapulco 2021 proporrà lo scontro tra Salvatore Caruso e John Isner, tennisti diametralmente opposti per caratteristiche. L’azzurro di Avola cercherà di contrastare il servizio usualmente devastante dell’avversario statunitense, impresa di certo non semplice, sebbene Isner non sia al meglio. La disputa si svolgerà martedì 16 marzo, a partire dalle ore 01.00 italiane. SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti dell’evento messicano e proporrà la diretta televisiva in esclusiva, con live streaming fruibile tramite il sito ufficiale dell’emittente. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti post-match ai propri lettori. IL TABELLONE IL MONTEPREMI SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 marzo 2021) Il primo turno dell’Atp 500 diproporrà lo scontro tra Salvatoree John, tennisti diametralmente opposti per caratteristiche. L’azzurro di Avola cercherà di contrastare il servizio usualmente devastante dell’avversario statunitense, impresa di certo non semplice, sebbenenon sia al meglio. La disputa si svolgerà martedì 16 marzo, a partire dalle ore 01.00 italiane. SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti dell’evento messicano e proporrà latelevisiva in esclusiva, con livefruibile tramite il sito ufficiale dell’emittente. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti post-match ai propri lettori. IL TABELLONE IL MONTEPREMI SportFace.

