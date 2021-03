AstraZeneca | vaccino sospeso in tutta Italia Ecco il provvedimento Aifa

(Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar – Stop alin. E’ quanto deciso dall’in via precauzionale e temporanea, in attesa cioè di pronunciamenti da parte dell’Ema. L’Agenziana del farmaco fa sapere che renderà “nota tempestivamente ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile, incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose”. Una decisione presa in linea con provvedimenti del tutto analoghi adottati da altri Paesi europei. Proprio oggi la Germania ha annunciato di averla somministrazione deldi. Il ministro della Salute tedesco specifica che si tratta di una “scelta precauzionale” in vista di ulteriori ...

In linea con quanto deciso da altri paesi europei, a partire da Germania e Francia, anche l'Italia interrompe la somministrazione del. L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha annunciato che ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale, in attesa dei pronunciamenti dell'Ema, il divieto di utilizzo del ...Germania e Francia per prime, seguite poi dall'Italia, hanno deciso di interrompere la somministrazione delin via precauzionale, in attesa dei pronunciamenti dell'Ema, il divieto ...A seguito delle comunicazioni da parte di Aifa la Regione Lazio ha bloccato la somministrazione di Astrazeneca e le prenotazioni da eseguire con questo vaccino nel Lazio. Per quanto riguarda coloro ...Anche la Regione Toscana sospende la somministrazione del vaccino Astrazeneca in applicazione delle disposizioni di Aifa, che ha deciso di estendere il divieto di utilizzo di questo vaccino su tutto i ...