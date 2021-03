Al via Sigep Exp, community del foodservice dolce si incontra in digitale (Di lunedì 15 marzo 2021) Sigep Exp in digitale fa scuola nel mondo. Apertura con 1.048 utenti connessi da ogni dove, questa mattina, per la manifestazione internazionale della gelateria, pasticceria e panificazione artigianali e del caffè di Italian Exhibition Group, per la prima volta su piattaforma online (raggiungibile dal sito Sigep.it). Una bussola di qualità e visione per il mercato del foodservice dolce che si articola tra gli stand digitali dei 250 espositori e gli oltre 200 eventi organizzati da Ieg e dalle aziende nei due format Vision Plaza e Sigep Lab. Il primo passo per ritrovarsi poi tutti in presenza nel gennaio 2022 a Rimini. “Siamo qui in formato digitale oggi – ha ricordato Lorenzo Cagnoni, presidente di Italian Exhibition Group – perché non possiamo fare diversamente e non ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 marzo 2021)Exp infa scuola nel mondo. Apertura con 1.048 utenti connessi da ogni dove, questa mattina, per la manifestazione internazionale della gelateria, pasticceria e panificazione artigianali e del caffè di Italian Exhibition Group, per la prima volta su piattaforma online (raggiungibile dal sito.it). Una bussola di qualità e visione per il mercato delche si articola tra gli stand digitali dei 250 espositori e gli oltre 200 eventi organizzati da Ieg e dalle aziende nei due format Vision Plaza eLab. Il primo passo per ritrovarsi poi tutti in presenza nel gennaio 2022 a Rimini. “Siamo qui in formatooggi – ha ricordato Lorenzo Cagnoni, presidente di Italian Exhibition Group – perché non possiamo fare diversamente e non ...

