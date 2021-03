Zambrotta vota Bernardeschi | “Può diventare un grande terzino Pirlo? Serve tempo ma…”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 14 marzo 2021) Interessante intervista rilasciata dall'exanche della Nazionale Gianlucaai microfoni di Tuttosport. Da buon ex Juventus, non potevano mancare alcuni commenti sulla stagione dei bianconeri ed in particolare sul percorso del mister Andreae un'opinione personale su Federico: tracaption id="attachment 1051141" align="alignnone" width="594", Juventus (Getty Images)/caption"I grandi tecnici sono quasi sempre degli ex centrocampisti. Penso a Guardiola, Ancelotti, Conte... Abisogna dare, ha debuttato in panchina in una stagione senza precampionato. La cosa importante è che Andrea sia sempre sereno e convinto delle proprie idee. A me ...