Ventimiglia Imperia Molta paura in stazione per il deragliamento di un vagone cisterna

(Di domenica 14 marzo 2021) La linea, bloccata alcune ore, è ora riaperta: è stata tolta l’alimentazione elettrica per consentire gli interventi nella zona dell’incidente. Unadibito al trasporto di ossido di etilene, che per fortuna era vuoto, è deragliato verso le 06:30 alladi. Non si registrano feriti. Si tratta dell’ultimodi un treno merci

...a seguito del deragliamento della cisterna avvenuto questa mattina nella stazione di. "... rispettivamente segretaria Generale Filt cgil Liguria e segretario generale Filt Cgil- , ...Un vagone cisterna adibito al trasporto di ossido di etilene è deragliato verso le 6.30 alla stazione di. Per fortuna era vuoto. Non si registrano feriti. Si tratta dell'ultimo vagone di un treno merci diretto in Francia. Da chiarire le cause dell'incidente: potrebbero essere legate a ...«Servono investimenti ingenti per ammodernare il parco rotabile, prevedendo il ricorso ad ogni tecnologia disponibile sia sull'infrastruttura che sul materiale rotabile, per abbattere il rischio incid ...“Le immagini dello svio dell'ultima cisterna vuota di un treno merci in manovra a Ventimiglia, diretto verso la Francia ... Generale Filt cgil Liguria e segretario generale Filt Cgil Imperia -, siamo ...