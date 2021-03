Vaccini | Fauci | Trump dovrebbe convincere i suoi sostenitori

(Di domenica 14 marzo 2021) In un sondaggio pubblicato la scorsa settimana, risulta che circa la metà degli uomini repubblicani non vuole vaccinarsi. Le varianti e la resistenza a vaccinarsi "preoccupano", dice il super esperto americano in malattie infettive

Agenzia ANSA

... l'Istituto di ricerca sulle allergie e le malattie infettive guidato da Anthony, hanno ... Ha imposto il blocco delle esportazioni non solo dei, ma anche delle siringhe, delle fiale, di ...Covid - 19, anche Anthonyelogia lo Sputnik V: "I dati che conosco sono buoni" Sputnik V L'11 agosto 2020 la Russia è diventata il primo Paese al mondo a registrare un vaccino contro ...Parlano gli esperti statunitensi: "Quello che è stato fatto per lo sviluppo dei vaccini è eccezionale, non si era mai visto un farmaco pronto in nove mesi". AstraZeneca sospeso? I medici americani ras ...Delmonte, nata ad Asti 42 anni fa, sta per ricevere da Fauci un premio al merito per i risultati eccezionali a cui è giunta col suo team impegnato nella ricerca sul Covid. «E' stato un anno intenso di ...