Siria. Asma Assad indagata nel Regno Unito per crimini di guerra (Di domenica 14 marzo 2021) La donna, nata in Gran Bretagna, avrebbe "sostenuto e incoraggiato il terrorismo" in Siria. Se fosse incriminata, la polizia britannica potrebbe richiederne l'estradizione Leggi su rainews (Di domenica 14 marzo 2021) La donna, nata in Gran Bretagna, avrebbe "sostenuto e incoraggiato il terrorismo" in. Se fosse incriminata, la polizia britannica potrebbe richiederne l'estradizione

Advertising

martaserafini : E proprio oggi che la Siria entra nel suo undicesimo anno di guerra dalla Gran Bretagna arriva una notizia che ridà… - Corriere : Gran Bretagna, Asma Assad indagata per crimini di guerra - TgLa7 : #Siria, Assad e la moglie Asma hanno il Covid - EmilioBerettaF1 : Siria: Gran Bretagna indaga Asma Assad per crimini di guerra - sardanews : Siria: la Gran Bretagna indaga Asma Assad per crimini di guerra -