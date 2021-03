Sampdoria, “Addio Marvin, sampdoriano come noi” (Di domenica 14 marzo 2021) La Sampdoria ha voluto omaggiare la leggenda del pugilato Marvin Hagler, venuto a mancare questa notte all’età di 66 anni. ‘The Marvelous’, alcuni anni fa, aveva ammesso di fare il tifo per i blucerchiati: “Sono americano ma vengo spesso in Italia e ho imparato ad amare anche il calcio: la mia squadra è la Sampdoria Mi piacevano i colori, poi mi sono un po’ documentato e ho capito che la Samp era una squadra di ‘underdog’, sottostimati, quello che è successo a me per gran parte della carriera. Anche se con Vialli, Mancini e Gullit ci siamo divertiti anche noi”, queste le sue parole. La Samp ricorda Hagler con un messaggio di condoglianze sul sito del club: “Una leggenda della boxe, un Sampdoriano come noi”, che raccontò il suo tifo “con affetto e simpatia; sentimenti subito ricambiati dal club e dai ... Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Laha voluto omaggiare la leggenda del pugilatoHagler, venuto a mancare questa notte all’età di 66 anni. ‘The Marvelous’, alcuni anni fa, aveva ammesso di fare il tifo per i blucerchiati: “Sono americano ma vengo spesso in Italia e ho imparato ad amare anche il calcio: la mia squadra è laMi piacevano i colori, poi mi sono un po’ documentato e ho capito che la Samp era una squadra di ‘underdog’, sottostimati, quello che è successo a me per gran parte della carriera. Anche se con Vialli, Mancini e Gullit ci siamo divertiti anche noi”, queste le sue parole. La Samp ricorda Hagler con un messaggio di condoglianze sul sito del club: “Una leggenda della boxe, unnonoi”, che raccontò il suo tifo “con affetto e simpatia; sentimenti subito ricambiati dal club e dai ...

