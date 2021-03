Roma Fiumicino: esce dall’auto per recuperare il denaro volato via dal finestrino e perde la vita (Di domenica 14 marzo 2021) Un 65enne Romano, Marco Querini, è deceduto in un ennesimo incidente nella Capitale. Alla radice del dramma, la perdita di una somma di denaro dell’uomo. L’ennesimo incidente stradale occorso nei pressi della Capitale – teatro di numerosi scontri purtroppo fatali negli ultimi mesi – ha visto come vittima un uomo di nome Marco Querini, vittima di circostanze estremamente sventurate L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 14 marzo 2021) Un 65enneno, Marco Querini, è deceduto in un ennesimo incidente nella Capitale. Alla radice del dramma, la perdita di una somma didell’uomo. L’ennesimo incidente stradale occorso nei pressi della Capitale – teatro di numerosi scontri purtroppo fatali negli ultimi mesi – ha visto come vittima un uomo di nome Marco Querini, vittima di circostanze estremamente sventurate L'articolo proviene da Leggilo.org.

