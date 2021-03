Ricky Tognazzi rivela | “Io non volevo sposare Simona Izzo | lei mi fece una scenata da Roma Nord a Ventimiglia”

(Di domenica 14 marzo 2021)a cuore aperto sulle pagine del Corriere della Sera. L’attore ha ripercorso la sua vita, parlando del rapporto con il padre ma anche con la mogliendo un retroscena inedito sulla loro unione: non voleva sposarla. “Le donne che incontri ti modificano nel Dna: forse se avessi incontrato una donna chef, una ‘cheffa’, avrei aperto un ristorante in Messico. Invecemi chiamò per interpretare il suo primo film, Parole e baci, che dirigeva con la sorella Rossella e il nostro incontro era un destino: anche lei è cresciuta a pane, scrittura e doppiaggio… però le nostre rispettive situazioni familiari non erano facili, facili… Io provenivo dalla mia unione con Flavia Toso, da cui era nata nostra figlia Sarah e anche lei aveva avuto un marito, Antonello ...

Advertising

GeorgeAddison87 : RT @RaiStoria: Ricky Tognazzi, figlio primogenito di Ugo, ripercorre la vita del padre attraverso le apparizioni TV. Ugo Tognazzi a Domenic… - Stefanialove_of : RT @RaiStoria: Ricky Tognazzi, figlio primogenito di Ugo, ripercorre la vita del padre attraverso le apparizioni TV. Ugo Tognazzi a Domenic… - Albe_1964 : RT @Raiofficialnews: “Cosa c’è di più bello che passare la domenica con un amico?” È un omaggio ad Ugo Tognazzi la “Domenica con…” @Tognaz… - Fiammy71 : @raistoria manda in onda ora #domenicacon in compagnia di Ricky Tognazzi tutto dedicato a #UgoTognazzi - eugeniogaltieri : RT @RaiStoria: Ricky Tognazzi, figlio primogenito di Ugo, ripercorre la vita del padre attraverso le apparizioni TV. Ugo Tognazzi a Domenic… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricky Tognazzi

Parola di, che parla del padre Ugoa pochi giorni da quello che sarebbe stato il 99° compleanno, in occasione del palinsesto che ha realizzato in omaggio per "Domenica con" su ...Al Corriere: "Mi piacerebbe chiedergli scusa per questo. Ho messo il mio impegno di lavoro al primo posto rispetto alla sua malattia" Sul Corriere della Sera una lunga intervista a. Racconta del padre Ugoe della madre, Pat O'Hara. In particolare, i primi approcci con il cinema, sui set in cui lavorava Ugo, quando lui era un bambino. La morte del padre lo ...ROMA - In una recente intervista l'attore Ricky Tognazzi ha rivissuto le pagine della sua carriera e vita privata con una rivelazione al quanto clamorosa. Parlando della sua vita sentimentale ha ...Ricky Tognazzi al Corriere: "Mi sento in colpa. Anda in clinica da mio padre, malato, quando era già troppo tardi" ...