Proteste Myanmar: 14 persone morte a Yangon

In Myanmar continuano le Proteste contro il colpo di Stato militare. Durante l'ultima giornata di Proteste a Yangon, la più grande città birmana, sono morte almeno 14 persone. Secondo quanto riferito dai soccorritori alle agenzie di stampa l'esercito avrebbe sparato contro i manifestanti usando sia proiettili di gomma che vere munizioni.

