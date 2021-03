Pereyra: «Abbiamo conquistato un buon punto su un campo difficile» (Di domenica 14 marzo 2021) Roberto Pereyra ha parlato ai microfoni di Udinese Tv dopo il pareggio contro il Genoa: le parole del bianconero Roberto Pereyra ha parlato ai microfoni di Udinese Tv dopo il pareggio contro il Genoa. Le parole del bianconero. «Oggi Abbiamo fatto tutti una grande partita e Abbiamo conquistato un punto importante che ci fa comodo, mancano 7 punti e poi vedremo come si mette. Mi sento a mio agio a giocare come seconda punta ma l’importante è che io possa aiutare la squadra, oggi Abbiamo fatto una grande gara e Abbiamo fatto molte cose positive, sono contento per come stiamo giocando. Sicuramente giochiamo sempre tutti per vincere ma anche non perdere è importante. Sapevamo che se avessimo segnato per primi potevamo vincere ma in ogni caso ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 marzo 2021) Robertoha parlato ai microfoni di Udinese Tv dopo il pareggio contro il Genoa: le parole del bianconero Robertoha parlato ai microfoni di Udinese Tv dopo il pareggio contro il Genoa. Le parole del bianconero. «Oggifatto tutti una grande partita eunimportante che ci fa comodo, mancano 7 punti e poi vedremo come si mette. Mi sento a mio agio a giocare come seconda punta ma l’importante è che io possa aiutare la squadra, oggifatto una grande gara efatto molte cose positive, sono contento per come stiamo giocando. Sicuramente giochiamo sempre tutti per vincere ma anche non perdere è importante. Sapevamo che se avessimo segnato per primi potevamo vincere ma in ogni caso ...

Ultime Notizie dalla rete : Pereyra Abbiamo Genoa: Ballardini, buona gara contro squadra importante ... si chiudono nella loro metà campo poi dopo se ti fai trovare scoperto hanno contropiedisti eccezionali come Pereyra e De Paul. Quindi abbiamo fatto una buona partita".".

Udinese, De Paul: 'Quest'anno difficile arrivare a 40 punti. Preferisco l'assist al gol, su Messi e Lautaro...' Io lavoro tutti i giorni per divertirmi con loro in nazionale, abbiamo una grande squadra per la ... Sappiamo della qualità di Juan (Musso, ndr) e del Tucu Pereyra'.

Pereyra: "Abbiamo fatto tutti una grande partita. Salvezza e poi vediamo" TuttoUdinese.it Genoa-Udinese termina 1-1 le nostre opportunità le avremmo create per poter puntare a qualcosa di importante. Poi quel minuto e mezzo mi lascia un po' di amaro in bocca". "Pereyra seconda punta? Ha quel tipo di intelligenza ...

GENOVA Alla fine esce il segno ics che rispecchia fedelmente l'andamento di un match GENOVA Alla fine esce il segno ics che rispecchia fedelmente l'andamento di un match con l' Udinese che a tratti si è fatta preferire ai liguri anche se il Genoa al 93' ha avuto due occasioni ...

