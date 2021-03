Pd: Letta, ‘il territorio sarà il nostro campo da gioco, siamo diventati partito della Ztl’ (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Sui territori dobbiamo riaffermarci come il partito della prossimità perché essere per la noi la sfida, in tanti momenti ce lo siamo dimenticati e siamo diventati il partito delle Ztl. Il territorio deve essere in campo da gioco, in cui va sfidata la Lega”. Lo dice Enrico Letta all’assemblea dem annunciando che nella sua segreteria ci sarà un responsabile delle politiche di prossimità. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Sui territori dobbiamo riaffermarci come ilprossimità perché essere per la noi la sfida, in tanti momenti ce lodimenticati eildelle Ztl. Ildeve essere inda, in cui va sfidata la Lega”. Lo dice Enricoall’assemblea dem annunciando che nella sua segreteria ciun responsabile delle politiche di prossimità. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

davidallegranti : Letta non è ancora arrivato e già gli hanno recapitato un doppio buongiorno. Beppe Sala ha aderito ai Verdi Europei… - CottarelliCPI : Enrico #Letta ha accettato di candidarsi alla Segreteria del PD. È una bellissima notizia per il PD e per tutti gli italiani. Grazie Enrico. - borghi_claudio : Articolo utile con una fila di nomi di quelli che comandano davvero (cfr. 'Io sono il potere') ENRICO LETTA, IL DR… - ClaudioMeazza : RT @amArizona13: Letta è come una Panda con il cambio automatico su una strada di montagna. In salita. - ClitoRider : RT @tuscolo: il PD riparte da uno dei suoi più grandi fallimenti: Enrico Letta ???? #AssembleaPD -

Ultime Notizie dalla rete : Letta ‘il Pd, Bettini: «Il trauma è stato forte. Ora serve un chiarimento sulla natura del partito» Corriere della Sera