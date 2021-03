Pd | Letta | ' Coalizione essenziale per vincere | parlerò con M5s di Conte'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Letta Coalizione

Ore 12.49 -: "Si vince in. Parlerò con M5S di Conte" "Noi abbiamo vinto quanto abbiamo fatto. Quando siamo andati da soli abbiamo perso. Io parlerò con tutti, parlerò con ...: se diventiamo partito del potere moriamo "Credo - ha messo in evidenza- che noi parliamo il linguaggio della verità. Non sono qui per falsi unanimismi o accordi segreti. Arrivo da ...Roma – Enrico Letta è stato eletto segretario del Partito democratico ... Arriveremo con rispetto a ambizione. Io credo nella coalizione. Dobbiamo costruire un nuovo centrosinistra su iniziativa e ...Roma - Enrico Letta è il nuovo segretario del Pd. E' stato eletto dall'assemblea nazionale del partito, con 860 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti. A proclamarlo è stata la presidente Valentina ...