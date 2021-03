Luca Laurenti: età, carriera e curiosità (Di domenica 14 marzo 2021) Avanti un altro! ha da poco ripreso la messa in onda; in molti temevano che Luca Laurenti non fosse nel cast del game show di Paolo Bonolis ma, per la gioia di molti, è di nuovo tra i personaggi del salottino. Scopriamo insieme di più sull’ugola d’oro scoperta dallo stesso Bonolis oltre trent’anni fa. Figli, carriera, età e tanto altro. Luca Laurenti, senza s finale (sappiamo che ve lo siete Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 14 marzo 2021) Avanti un altro! ha da poco ripreso la messa in onda; in molti temevano chenon fosse nel cast del game show di Paolo Bonolis ma, per la gioia di molti, è di nuovo tra i personaggi del salottino. Scopriamo insieme di più sull’ugola d’oro scoperta dallo stesso Bonolis oltre trent’anni fa. Figli,, età e tanto altro., senza s finale (sappiamo che ve lo siete Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

IlContiAndrea : Gira una scaletta FALSA che è meravigliosa. Ora di fine 3:41 ?? c’è la lettura di 37 minuti della Divina Commedia, o… - zorlandosa : @3manuelaTZ Io ho sognato che dovevo scappare da Luca Laurenti che mi voleva ammazzare, mi sento ancora i suoi occhi addosso ?? - bellabravait : «Mio padre era un battutaro formidabile. Una volta era fermo al semaforo e uno in moto gli ha chiesto: per andare a… - Robertomauri10 : Paesano mio laurenti e Luca ma quale paesano tuo.. infatti #avantiunaltro - tapijindercu : queste voci sono magiche, come quella di luca laurenti. li senti parlare e non gli daresti una lira, poi iniziano a… -