LIVE F1, Test Bahrain day3 in DIRETTA: Verstappen si porta al comando! Leclerc 4°. Sainz ed Hamilton lavorano sul passo gara (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.15: 1’29?942 per Verstappen che con la gomma Proto (C3) si porta al comando, favorito anche da condizioni di temperatura favorevoli. 15.13: In pista con gomme Proto Verstappen, vedremo un time-attack. 15.11: Costante sul passo dell’1’35?5 di Sainz con gomme C2. 15.08: In questo momento in pista ci sono Sainz e Alonso. 15.06: 1’30?943 per Alonso con l’Alpine (gomme C3): sesto posto per l’iberico. 15.04: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Sergio PEREZ Red Bull Racing1:30.187 49 2 Charles Leclerc Ferrari+0.299 80 3 Daniel RICCIARDO McLaren+0.400 23 4 Lando NORRIS McLaren+0.474 56 5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.641 76 6 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.803 123 7 Fernando ALONSO ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.15: 1’29?942 perche con la gomma Proto (C3) sial comando, favorito anche da condizioni di temperatura favorevoli. 15.13: In pista con gomme Proto, vedremo un time-attack. 15.11: Costante suldell’1’35?5 dicon gomme C2. 15.08: In questo momento in pista ci sonoe Alonso. 15.06: 1’30?943 per Alonso con l’Alpine (gomme C3): sesto posto per l’iberico. 15.04: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Sergio PEREZ Red Bull Racing1:30.187 49 2 CharlesFerrari+0.299 80 3 Daniel RICCIARDO McLaren+0.400 23 4 Lando NORRIS McLaren+0.474 56 5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.641 76 6 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.803 123 7 Fernando ALONSO ...

SkySportF1 : ???? Test F1: chiuso il Day-2 in Bahrain ?? Tempi e classifica ? - SkySportF1 : ?? La classifica completa della sessione mattutina dei test in Bahrain ?? Alle 13 l'inizio della sessione pomeridiana… - SkySportF1 : ? Miglior tempo per @Charles_Leclerc a metà della sessione mattutina del Day-3 di test in Bahrain Gli aggiornament… - Motorsport_IT : 1'29''942 di #Verstappen che balza al comando, con gomma C3 prototipale #F1Testing | #F1test | #BahrainTesting |… - LiveGPit : A metà sessione Ricciardo si porta in terza posizione. Sainz impegnato nella simulazione gara ?? Aggiornamenti LIVE… -