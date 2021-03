Landini si complimenta con Letta | ' Favorevoli a un confronto per un modello di sviluppo sostenibile'

(Di domenica 14 marzo 2021) Nel giorno dell'insediamento di Enricoalla guida del Pd, molte sono state le approvazioni per il suo primo discorso. Anche il segretario Cgil Maurizioha apprezzato le parole del neo ...

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Landini complimenta

IlGiunco.net

"Questo è il modo - prosegue- per dare speranze e futuro ai giovani, e affermare una nuova cultura inclusiva e solidale che assume la parità e la differenza di genere. Ed è molto importante ...Il ministro Orlando sicon la Procura di Milano Ministro del Lavoro e delle Politiche ...: "Tutele contrattuali ai riders" Il segretario generale della CGIL Maurizio, in ...Nel giorno dell’insediamento di Enrico Letta alla guida del Pd, molte sono state le approvazioni per il suo primo discorso. Anche il segretario Cgil Maurizio Landini ha apprezzato le parole del neo ...