Inviato di "Striscia la notizia" aggredito dagli spacciatori

Ultime Notizie dalla rete : Inviato Striscia

LA NAZIONE

Il celebre biker Vittorio Brumotti ,dila Notizia , è stato minacciato insieme all'operatore sotto le Logge di viale Gramsci, a Pisa . Il fatto è accaduto ieri pomeriggio quando Brumotti si è presentato in quella che è ...... tra loro il presentatore di Sanremo Amadeus , l 'dila Notizia J mmy Ghione , sempre in prima linea nel tg satirico di Mediaset per difendere gli animali e anche i cavalli, la ...Pisa, 14 marzo 2021 - Il celebre biker Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la Notizia, è stato minacciato insieme all’operatore sotto le Logge di viale Gramsci, a Pisa. Il fatto è accaduto ieri ...L'inviato di Striscia la Notizia aggredito da alcuni pusher. Intervengono finanzieri e poliziotti PISA. È abituato a calarsi in contesti delicati, spesso pericolosi, per raggiungere lo scopo di una de ...