Il vaccino Sputnik V ai tifosi, l’idea dello Zenit: dosi direttamente allo stadio (Di domenica 14 marzo 2021) L’iniziativa dello Zenit ha fatto molto discutere. Nel dettaglio il club ha offerto ai propri tifosi una dose di vaccino Sputnik V alla Gazprom Arena durante il match contro l’Akhmat Grozny, per la cronaca la sfida si è conclusa sul punteggio di 4-0. “Il vaccino Sputnik V sarà disponibile per chi assisterà alla partita e ha già compiuto 18 anni. Si prega di portare con sé il passaporto e la tessera sanitaria nazionale. E’ necessario essere visitati da un medico che esprima parere positivo prima della vaccinazione”, si legge sul sito ufficiale del club. Le dosi saranno somministrate per “tutte le partite dello Zenit fino alla fine della stagione 2020/21. Il centro vaccinale apre due ore prima del calcio d’inizio, è ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 14 marzo 2021) L’iniziativaha fatto molto discutere. Nel dettaglio il club ha offerto ai propriuna dose diV alla Gazprom Arena durante il match contro l’Akhmat Grozny, per la cronaca la sfida si è conclusa sul punteggio di 4-0. “IlV sarà disponibile per chi assisterà alla partita e ha già compiuto 18 anni. Si prega di portare con sé il passaporto e la tessera sanitaria nazionale. E’ necessario essere visitati da un medico che esprima parere positivo prima della vaccinazione”, si legge sul sito ufficiale del club. Lesaranno somministrate per “tutte le partitefino alla fine della stagione 2020/21. Il centro vaccinale apre due ore prima del calcio d’inizio, è ...

Advertising

SkySport : Lo Zenit vaccina i tifosi allo Stadio. FOTO e VIDEO - sole24ore : Il vaccino Sputnik arriverà in Italia? Chi lo produrrà? Cosa sappiamo finora - LegaSalvini : ++ ULTIM'ORA LIBERO: 'VACCINO, PRIMO ACCORDO PER PRODURRE SPUTNIK IN ITALIA: LA SVOLTA VOLUTA DA MATTEO SALVINI' ++ - saspav : RT @lucianocapone: Secondo un sondaggio Doxa, riporta Repubblica, sono più gli italiani che preferiscono un vaccino non ancora approvato co… - carlamartamari : RT @lucianocapone: Secondo un sondaggio Doxa, riporta Repubblica, sono più gli italiani che preferiscono un vaccino non ancora approvato co… -