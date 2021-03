Guendalina Tavassi interviene sulla separazione dal marito e parla dei famosi video “hot” (Di domenica 14 marzo 2021) Guendalina Tavassi dopo avere confermato la sua separazione da Umberto D’Aponte, è dovuta nuovamente intervenire con un lungo post su Instagram, dove ha tirato in ballo anche i famosi video a luci rosse finiti in rete per colpa di un intervento hacker che li ha condivisi online. Guendalina Tavassi: “Io e mio marito non dormiamo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 14 marzo 2021)dopo avere confermato la suada Umberto D’Aponte, è dovuta nuovamente intervenire con un lungo post su Instagram, dove ha tirato in ballo anche ia luci rosse finiti in rete per colpa di un intervento hacker che li ha condivisi online.: “Io e mionon dormiamo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Guendalina Tavassi interviene sulla separazione dal marito e parla dei famosi video “hot” - BITCHYFit : Guendalina Tavassi racconta perché si è separata dal marito: “Non dormivo più con lui per un episodio” - zazoomblog : Guendalina Tavassi racconta perché si è separata dal marito: “Non dormivo più con lui per un episodio” -… - StraNotizie : Guendalina Tavassi racconta perché si è separata dal marito: “Non dormivo più con lui per un episodio”… - tweetnewsit : In una serie di instagram storie, Guendalina Tavassi ha spiegato che tra lei e Umberto D'Aponte non c'è spazio per… -