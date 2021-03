Genoa, Biraschi un girone dopo: “Non mi aspettavo di giocare. Emozione rivedere Marassi” (Di domenica 14 marzo 2021) Un pareggio che sa di vittoria, almeno per Davide Biraschi. Il suo Genoa non è andato oltre l'1-1 contro l'Udinese nel posticipo serale del sabato di Serie A, ma per il difensore rossoblù, tornare a calcare il terreno di gioco esattamente un girone dopo è stato comunque un successo.Intervistato da DAZN, il 27enne ha ripercorso le tappe che lo hanno portato nuovamente in campo dopo l'infortunio subito nel girone d'andata, coincidenza, proprio contro i friulani.Biraschi: gioia e caricacaption id="attachment 1107655" align="alignnone" width="558" Biraschi (getty images)/caption"Sinceramente non mi aspettavo di giocare, poi il mister mi ha detto che ero fra i titolari. Ero contentissimo, col sorriso in faccia e lo ... Leggi su itasportpress (Di domenica 14 marzo 2021) Un pareggio che sa di vittoria, almeno per Davide. Il suonon è andato oltre l'1-1 contro l'Udinese nel posticipo serale del sabato di Serie A, ma per il difensore rossoblù, tornare a calcare il terreno di gioco esattamente unè stato comunque un successo.Intervistato da DAZN, il 27enne ha ripercorso le tappe che lo hanno portato nuovamente in campol'infortunio subito neld'andata, coincidenza, proprio contro i friulani.: gioia e caricacaption id="attachment 1107655" align="alignnone" width="558"(getty images)/caption"Sinceramente non midi, poi il mister mi ha detto che ero fra i titolari. Ero contentissimo, col sorriso in faccia e lo ...

