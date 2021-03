Fiera Didacta Italia al via online | ecco il programma

Leggi su corrierenazionale

(Di domenica 14 marzo 2021) Dal 16 al 19 marzo torna la: in160 eventi fra convegni, workshop e seminari,il calendario Tutto è pronto per la quarta edizione di, il più importante appuntamento insull’innovazione della scuola in, on line da mercoledì 16 a venerdì 19 marzo. La mostra, che si… L'articolo Corriere Nazionale.