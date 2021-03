Fabrizio Corona, un ex tronista interviene in sua difesa: “Non sta bene, deve essere aiutato” (Di domenica 14 marzo 2021) Gli ultimi giorni sono stati molto difficili e dolorosi per l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona: il tribunale di Sorveglianza di Milano, infatti, ha deciso di revocare a Corona gli arresti domiciliari per via di alcune violazioni alle prescrizioni tra cui la comparsa in televisione e l’uso dei social, in suo aiuto ha deciso allora di intervenire un ex tronista. La notizia ha gettato nello sconforto Fabrizio, il quale in segno di protesta si è ferito e ha mostrato il suo volto insanguinato sui social. Le immagini scioccanti hanno destato molto scalpore e messo in allarme persone a lui vicine, tra cui la sua ex fidanzata Belen Rodriguez e l’ex tronista calabrese Alessio Lo passo. Quest’ultimo, infatti, ha provato sulla sua pelle la dura esperienza del carcere dopo l’arresto per ... Leggi su isaechia (Di domenica 14 marzo 2021) Gli ultimi giorni sono stati molto difficili e dolorosi per l’ex re dei paparazzi: il tribunale di Sorveglianza di Milano, infatti, ha deciso di revocare agli arresti domiciliari per via di alcune violazioni alle prescrizioni tra cui la comparsa in televisione e l’uso dei social, in suo aiuto ha deciso allora di intervenire un ex. La notizia ha gettato nello sconforto, il quale in segno di protesta si è ferito e ha mostrato il suo volto insanguinato sui social. Le immagini scioccanti hanno destato molto scalpore e messo in allarme persone a lui vicine, tra cui la sua ex fidanzata Belen Rodriguez e l’excalabrese Alessio Lo passo. Quest’ultimo, infatti, ha provato sulla sua pelle la dura esperienza del carcere dopo l’arresto per ...

Advertising

VittorioSgarbi : Fabrizio Corona non merita questo accanimento. Lo Stato non deve vendicarsi, deve restituire alla vita civile chi h… - MediasetTgcom24 : I giudici: 'Fabrizio Corona torni in cella', lui si taglia i polsi #FabrizioCorona - IsaeChia : #FabrizioCorona, un ex #tronista interviene in sua difesa: “Non sta bene, deve essere aiutato” #Corona… - MikyS03 : Questa sera a #noneladurso: -Antonella Elia e Pietro delle piane contro le sfere -Thomas, il Fratellastro di Megha… - Gi01992 : Si parlerà di Fabrizio Corona... -