F1 | Domenicali | “Obiettivo per il 2021? Portare a termine una stagione complicata”

(Di domenica 14 marzo 2021) “L’auspicio per ilè quello diunache dal punto di vista logistico, vista la situazione della pandemia, è. E impostare quelle che sono i passi strategici del futuro della Formula 1”. Lo ha dichiarato il Ceo della Formula 1, Stefano, nel corso dei test che si stanno svolgendo sul circuito di Sakhir, in Bahrein. “La cosa molto bella – ha proseguito l’ex team principal della Ferrari ai microfoni di Sky Sport – è che in tutto il mondo sento grande voglia ed entusiasmo per la Formula 1, il nostrodeve essere quello di avvicinare nuove generazioni di tifosi e quelli che sono innamorati da sempre che abbiano ancora più voglia di seguirla”. Nel 2022 cambierà in maniera radicale il regolamento sportivo: “Il ...

Il presidente e CEO della Formula 1 Stefano Domenicali ha incontrato i piloti in Bahrain, prima ... L'obiettivo principale è quello di migliorare le corse. Penso che tutti i piloti siano uniti nel ...

"L'auspicio per il 2021 è quello di portare a termine una stagione che dal punto di vista logistico, vista la situazione della pandemia, è complicata. E impostare quelle che sono i passi strategici de ...

Intervistato da Sky Sport F1 HD, Stefano Domenicali ha parlato degli obiettivi che si è posta Liberty Media per questa stagione, evidenziando come il focus principale sia quello di "arrivare" senza gr ...