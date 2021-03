Domenica In, Arisa: “Penso di avere un incantesimo” (Di domenica 14 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. “Quando mi rivedo nelle foto dico, pensa che scemo: ero carina alla fine” ha svelato Arisa, riguardando i look che ha sfoggiato nel tempo, molti cambiamenti sono dovuti alla sindrome che la porta a strapparsi i capelli. “Invece io mi vedevo sempre un po’ così, a volte Penso di avere un incantesimo: che mi devo vedere Leggi su youmovies (Di domenica 14 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. “Quando mi rivedo nelle foto dico, pensa che scemo: ero carina alla fine” ha svelato, riguardando i look che ha sfoggiato nel tempo, molti cambiamenti sono dovuti alla sindrome che la porta a strapparsi i capelli. “Invece io mi vedevo sempre un po’ così, a voltediun: che mi devo vedere

_sowhyworrynow : avevo messo su domenica in per guardare aiello e invece eccomi qui a lacrimare su quanto sia soft arisa ?? - annalisalisi072 : Arisa.....una splendida ini mitabile voce,una splen dida dolce persona con un cuore puro.Così...una riflessione men… - animaIattina : arisa che piange a domenica in amore mio ???????? - SuperGaietta : RT @gioveron: Arisa a domenica in ha appena detto indicandosi il naso 'questo e' pippa' - gioveron : Arisa a domenica in ha appena detto indicandosi il naso 'questo e' pippa' -