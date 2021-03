Da Astrazeneca a Pfizer e Novavax: profitti verso il raddoppio per i produttori di vaccini e farmaci anti Covid. Supereranno i 70 miliardi (Di domenica 14 marzo 2021) Nel 2021 le case farmaceutiche e le aziende biotech produttrici di vaccini e cure anti Covid registreranno 71 miliardi di dollari di utili: 35 in più rispetto al 2020, quando hanno brillato in Borsa proprio in scia all’aspettativa che la pandemia avrebbe avuto un ottimo impatto sui conti. La stima, elaborata da Il Sole 24 Ore su dati S&P Market Intelligence, arriva a tre giorni dal no dei Paesi membri del Wto alla deroga sui brevetti per la produzione di vaccini almeno fino alla fine della pandemia. Pfizer, BioNtech, Astrazeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax e Cansino Biologics, ma anche i produttori di anticorpi monoclonali come Ely Lilly e Regeneron, stando all’analisi del quotidiano di Confindustria, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Nel 2021 le case farmaceutiche e le aziende biotech produttrici die cureregistreranno 71di dollari di utili: 35 in più rispetto al 2020, quando hanno brillato in Borsa proprio in scia all’aspettativa che la pandemia avrebbe avuto un ottimo impatto sui conti. La stima, elaborata da Il Sole 24 Ore su dati S&P Market Intelligence, arriva a tre giorni dal no dei Paesi membri del Wto alla deroga sui brevetti per la produzione dialmeno fino alla fine della pandemia., BioNtech,, Johnson & Johnson, Moderna,e Cansino Biologics, ma anche idicorpi monoclonali come Ely Lilly e Regeneron, stando all’analisi del quotidiano di Confindustria, ...

