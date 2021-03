Controlli dei Carabinieri nel parco di Villa Gordiani

(Di domenica 14 marzo 2021) E’ di 169 persone identificate, di cui 27 con precedenti penali, controllati e di una persona segnalata all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma perché trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale è il bilancio delle ultime 48 ore del dispositivo di controllo messo in campo daidel Gruppo di Roma neldi, a seguito del grave fatto di cronaca registrato nei primi giorni di marzo. I, che proseguiranno nelle prossime settimane, e per i quali hanno operato idella Compagnia Roma Casilina e della Compagnia Roma piazza Dante, con il supporto deidel 4° Reggimento a cavallo, si sono svolti a seguito delle decisioni assunte nell’ambito del Comitato Provinciale per ...

repubblica : 'Vorrei vedere il mare': l'ambulanza si ferma a Gallipoli per Francesco, malato di Sla e Covid: Il paziente, 62 ann… - Antonio_Tajani : Grazie all'Ue abbiamo avviato una campagna di vaccinazione coordinata, ma ora serve un cambio di passo nella gestio… - ag_notizie : Installazione dei contatori idrici a Favara: ecco tutte le vie che saranno interessate - puntomagazine : Continuano i controlli del territorio da parte dei #Carabinieri del Gruppo Forestale di #Avellino, finalizzati a ga… - Lacasespoglia : @giodiamanti @rossanagiuda Quindi si sono già fatti tutti i controlli, l' incrocio dei dati, le autopsie... Veloc… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli dei

Trapani Sì

... pur essendo necessari ie la prudenza, non sono finora emerse anomalie in modo ... 16 marzo, e in caso di 'falso allarme' si tratterà dell'ennesima rassicurazione sulla sicurezzavaccini ...... chiuderemo l'Italia per tre giorni ma ci saranno pochi, la gente andrà a passare feste a ... Non dobbiamo basare le reazioni su emozioni ma su evidenzafatti. Il vaccino AstraZeneca è ...Si aprono nuovi fronti critici sulle autostrade a pedaggio: le ispezioni ministeriali sulle strutture vengono estese a tutta Italia. E i primi risultati non sono confortanti ...‘Abbiamo controllato e il vaccino è sicuro'”. Professoressa Siliquini, ci scommetterebbe? Il Nas dei carabinieri, su ordine della procura di Biella, ha sequestrato – sempre in via cautelativa – quasi ...