Chiara Boni: al via la linea di borse in partnership con Malone (Di domenica 14 marzo 2021) Prende il via una collaborazione fashion davvero entusiasmante. Chiara Boni e Malone S.r.L. hanno siglato un accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione, a livello mondiale, di una linea di borse. Gli accessori saranno sviluppati a partire dall’ispirazione creativa della talentuosa stilista fiorentina Chiara Boni. L’eccellenza, la tradizione e la ricerca accomunano queste due grandi realtà del Made in Italy. Le due aziende, a partire dalla stagione Fall/Winter 2021-2022, lanciano un’ampia collezione di raffinate borse in pelle. Interamente cucite a mano, curate in ogni minimo dettaglio, sono espressione del più alto livello dell’artigianalità italiana, in perfetta sintonia con la filosofia Chiara ... Leggi su velvetmag (Di domenica 14 marzo 2021) Prende il via una collaborazione fashion davvero entusiasmante.S.r.L. hanno siglato un accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione, a livello mondiale, di unadi. Gli accessori saranno sviluppati a partire dall’ispirazione creativa della talentuosa stilista fiorentina. L’eccellenza, la tradizione e la ricerca accomunano queste due grandi realtà del Made in Italy. Le due aziende, a partire dalla stagione Fall/Winter 2021-2022, lanciano un’ampia collezione di raffinatein pelle. Interamente cucite a mano, curate in ogni minimo dettaglio, sono espressione del più alto livello dell’artigianalità italiana, in perfetta sintonia con la filosofia...

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Boni Giovanni Gastel, il grande fotografo di moda nel ricordo di chi lo ha conosciuto Di Giovanni Gastel le immagini della campagna pubblicitaria di Chiara Boni con Malika Ayane a cui ha dedicato un post su Facebook la scorsa settimana . Ecco il suo ultimo post : 'Fotografare Malika ...

Covid: il fotografo Giovanni Gastel in gravissime condizioni Sue le immagini della campagna pubblicitaria di Chiara Boni con Malika Ayane a cui ha dedicato un post su Facebook la scorsa settimana. .

La casa da sogno di Chiara Boni diventa una passerella / VIDEO IL GIORNO La Petite Robe: nuova collezione borse con Malone La Petite Robe nota marca della stilista fiorentina Chiara Boni si unisce a Malone srl per creare una nuova collezione di borse ...

Chiara Boni si allea con Malone per gli accessori Chiara Boni La Petite Robe dà nuovo slancio agli accessori. La griffe ha siglato un accordo di licenza con Malone per il design, la produzione e la distribuzione a livello mondiale di una linea di bor ...

